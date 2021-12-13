Россельхозбанк стал победителем международной премии «Мы вместе»

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Россельхозбанк стал победителем премии «Мы вместе», которая проводится при поддержке Президента России в целях развития культуры взаимопомощи, поддержки лидеров социальных изменений и инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни. В России она вручается с 2015 года и в этом году прошла под эгидой ЮНЕСКО. На премию поступило более 25 тысяч заявок, которые оценивали 300 профессиональных экспертов. Они учитывали фактор актуальности и социальной значимости, а также связанность целей проектов и премии. Россельхозбанк был объявлен победителем в номинации «Зеленая страна».

Эксперты премии высоко оценили решение, разработанное Россельхозбанком, которое объединяет на маркетплейсе Свое Родное более 7 тысяч фермеров со всей России. Приложение позволяет в один клик заказывать фермерские продукты без наценок напрямую у фермеров. Большое количество участников позволило порталу Свое Родное стать одной из самых масштабных в мире цифровых платформ в сфере предложения продуктов от локальных производителей.

- Мы высоко ценим признание наших цифровых решений в сегменте АПК на международном уровне. Мы сделали сервис очень простым и интуитивно понятным. Победа в премии укрепляет наше убеждение в том, что развитием цифровой инфраструктуры для локальных сельхозпроизводителей мы сможем сформировать устойчивую привычку у граждан к потреблению натуральной и свежей продукции, - прокомментировала директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Партнерский материал.

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