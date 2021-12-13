Названы территории Кузбасса, где выявили 354 новых случая коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 354 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове - 71. В Новокузнецке - 42. В Междуреченске - 41. В Ленинске-Кузнецком - 23. В Промышленновском МО - 18. В Белове - 17. По 15 - в Калтане, Мысках. По 14 - в Анжеро-Судженске, Юрге, Новокузнецком МР. В Топкинском МО - 11. Семь - в Полысаеве. По шесть - в Прокопьевске, Осинниках, Киселевске. По пять - в Тайге, Гурьевском МО. По четыре - в Ленинск-Кузнецком МО, Юргинском МО, Яйском МО, Яшкинском МО. Три - в Кемеровском МО. Два - в Березовском. По одному - в Крапивинском МО, Мариинском МО, Чебулинском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 79 093 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 71 407 выздоровели, 1 625 скончались, 12 521 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.