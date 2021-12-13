В мэрии рассказали, сколько спортивных площадок будет открыто в Кемерове этой зимой

Этой зимой в Кемерове откроют 49 спортивных площадок и 26 пунктов проката инвентаря, часть из них уже начала работу. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

На зимний период в разных районах города будет установлено 10 хоккейных коробок, две площадки для занятия хоккеем в валенках, пять футбольных полей, построено 12 лыжных трасс, а также залито более десятка катков. Некоторые катки в этом году удивят горожан, например, лед возле Восточной трибуны стадиона «Химик» будет синим. По словам директора стадиона, основание катка выкрашено специальным пигментом, а верхний слой залит простой водой.

Начал работу каток на главной площади Кемерова: специалисты, как и в прошлом году, залили лед вокруг елки. На следующей неделе на площади Советов откроется прокат инвентаря. Цена аренды пары коньков составит 60 рублей.