Кузбассовец при загадочных обстоятельствах разбился на снегоходе

В Топкинском районе погиб 38-летний водитель снегохода, обстоятельства его смерти устанавливаются. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Авария произошла в воскресенье, 12 декабря, на трассе Кемерово - Промышленная. По предварительным данным, мужчина ехал по обочине навстречу движению транспорта, однако не справился с управлением и упал под колеса проезжавшего мимо грузовика «Даф». Мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. На данный момент известно, что снегоход не был зарегистрирован, а погибший не имел права управления им.

Сотрудники госавтоинспекции призвали участников движения быть внимательными и осторожными, соблюдать требования ПДД.