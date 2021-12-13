Четвероклассник из Кемерова обыграл знатоков «Что? Где? Когда?»

Фото: скриншот записи игры «Что? Где? Когда?».

В третьей игре зимней сессии знатоки клуба «Что? Где? Когда?» не смогли найти правильный ответ на вопрос школьника из Кемерова. Игра проходила в ночь на понедельник, 13 декабря.

Ученик четвертого класса снял видеовопрос, когда находился в музее-заповеднике «Томская писаница», где представлены предметы быта шорцев. Школьник показал знатокам деревянный предмет «курчек», при помощи которого шорцы черпали воду, разводили ячменную муку.

- Уважаемые знатоки, внимание, вопрос: каково было основное назначение этого предмета? - спросил юный кемеровчанин.

Знатоки предположили, что что «курчек» использовали как весло. Однако школьник рассказал, что шорцы зимой использовали «курчек» при спуске с горы на лыжах. Его зажимали между ног и использовали как руль.

За свой вопрос четвероклассник в качестве выигрыша получит 70 тысяч рублей. Кроме того, по решению «Защитника интересов телезрителей» вопрос был признан лучшим, в результате денежный приз кемеровчанина был увеличен до 150 тысяч рублей.