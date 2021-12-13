Самолеты или поезда: как любят путешествовать жители Кузбасса

Фото: пресс-служба МегаФон.

В Кузбассе самыми цифровыми путешественниками стали пассажиры железнодорожных вокзалов. Специалисты МегаФона сравнили мобильный трафик своих абонентов в ключевых транспортных хабах. Как оказалось, любители вагонной романтики на станциях Кемерова и Новокузнецка с начала года скачали и проговорили в шесть раз больше, чем в двух аэропортах региона.

Популярность железнодорожного транспорта в Кузбассе объясняется низкой по сравнению с самолетами ценой билета и широкой картой маршрутов. По данным МегаФона, количество абонентов, прибывающих или отправляющихся в путешествие по рельсам, во второй половине года выросло на 45% - пик пришелся на период летних отпусков в июле и августе.

Судя по анализу мобильного трафика, авиасообщение в регионе не имеет такой привязки к сезонам. Однако по сравнению с 2020 годом число мобильных пользователей увеличилось в аэропорту Кемерова на 43%, в новокузнецком - на 39%.

- Быстрый интернет и надежная связь в аэропортах и вокзалах - визитная карточка оператора. Во время ожидания транспорта пассажиры слушают музыку, смотрят фильмы, общаются в мессенджерах. Первым делом по приезду - пишут или звонят близким, заказывают такси. Востребованность этих цифровых сервисов подтверждает рост в 2021 году голосового и интернет-трафика наших абонентов в 2 раза. Для комфорта абонентов связисты МегаФона модернизировали базовые станции в ключевых транспортных хабах Кемеровской области, увеличив скорость передачи данных в среднем на 15%, - рассказал директор МегаФона в Кузбассе Александр Малов.

Партнерский материал.