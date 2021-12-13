В Новокузнецке директор техникума скоропостижно скончался через три недели после назначения

Фото: Новокузнецкий транспортно-технологический техникум.

В Новокузнецке 12 декабря в возрасте 45 лет скончался недавно назначенный на должность директора Новокузнецкого транспортно-технологического техникума Сергей Балык. Об этом сообщила администрация учебного заведения.

- По случаю тяжелой утраты администрация техникума и коллектив техникума выражают соболезнования родным и близким, - сообщили в техникуме.

Отметим, что в конце ноября 2021 года общественники Новокузнецка возмутились, что на должность директора ГПОУ НТТТ назначили бывшего риэлтора Балыка. Они назвали его «некомпетентным человеком, который пришел из частного бизнеса, недвижимости».

В то же время появилось мнение, что Сергей Балык был «отличным руководителем и хозяйственником». Также отмечено, что он получил свое место заслуженно. Кроме того, в соцсети сообщается, что Сергея Балыка довели до инфаркта. После назначения директором НТТТ на него началась травля.

«Комсомолка» соболезнует всем родным и близким Сергея Балыка.