Кузбасские дорожники объяснили, почему занимаются укладкой асфальта зимой

Технология укладки литого асфальта позволяет укладывать асфальт при минусовой температуре, поэтому работы ведутся и в зимний период. Об этом сообщили в Дирекции автодорог Кузбасса.

Ранее социальных сетях появился ролик, на котором дорожники занимались ремонтом дорог в зимний период, когда уже лег снег. Пользователи высказали недоумение по поводу того, как можно укладывать асфальт зимой.

Фото: kuzdor42 / Instagram

В Дирекции автодорог Кузбасса пояснили, что в регионе снег лежит 5-6 месяцев, а дороги нуждаются в ремонте постоянно. Зимой проводят только ямочный ремонт – чтобы привести дороги в нормальное состояние, убрать трещины, выбоины, из-за которых может произойти ДТП. Для устранения неровностей используется технология укладки литого асфальта. Она позволяет работать при температуре до минус 10 градусов.

Разрушенные участки дорог фрезеруют и очищают от грязи и пыли, затем заполняют литым асфальтобетоном.

- Эта смесь может укладываться на влажную поверхность, так как из-за высокой температуры литого асфальтобетона (более 200 градусов) лишняя влага испаряется, - пояснили дорожники.

При этом уложенный асфальтобетон не нужно уплотнять и разравнивать вручную. И застывает он достаточно быстро – от 20 минут до часа.

А запланированный ремонт дорог делается в весенне-летний период после того, как растает снег.