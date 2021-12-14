Более 2000 нарушений нашли на шахтах Кузбасса после аварии на «Листвяжной»

После аварии на «Листвяжной» на шахтах в Кузбассе в ходе комплексных проверок выявили более 2000 нарушений, возбудили 837 дел об административных правонарушениях, из них 346 – за нарушения нормативных требований в сфере охраны труда. Об этом сообщил заместитель Генерального прокурора Дмитрий Демешин.

На межведомственном совещании по вопросам охраны труда в угольной отрасли он отметил, что нарушения связаны с непроведением оценки условий труда рабочих мест, несоблюдением режима труда и отдыха шахтеров, допуском к работе без средств индивидуальной защиты, необходимой оценки практических умений и навыков работников. Также сказывается ненадлежащая работа органов контроля, которые не всегда принимают меры по пресечению нарушений. Неполно реализуются на шахтах меры профилактики.

Напомним, что взрыв на шахте «Листвяжная» произошел утром 25 ноября. Под землей находилось 285 человек, большинство из них вышли на поверхность. В аварии погиб 51 человек – 46 горняков и 5 спасателей.