Для больницы в Кузбассе закупят современное оборудование после обращения местной жительницы

Для районной больницы в пгт. Промышленная будет приобретен новый ультразвуковой аппарат после обращения одной из местных жительницы к губернатору Кузбасса. Об этом рассказали в пресс-службе АПК.

Жительница района Татьяна Мотрий на личном приеме у главы региона Сергея Цивилева сообщила, что в местной больнице аппарат УЗИ устарел, многие параметры не читаются, из-за этого в округе страдает диагностика. Сама женщина практически всю жизнь посвятила медицине, ее общий стаж работы - 35 лет.

Губернатор сообщил, что до конца года в больнице будет установлен ультразвуковой аппарат экспертного класса с набором датчиков. По словам главы региона, при необходимости аппарат позволит отправлять снимки для консультации в любую больницу России.

- Приятно получать такие обращения, авторы которых беспокоятся о людях. Хочется помогать тем, кто сам стремится что-то делать для родного округа, для всего Кузбасса, - сказал Сергей Цивилев.