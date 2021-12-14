Из-за утреннего ДТП в Кемерове образовалась большая пробка

Фото: кадр Инцидент Кузбасс / «ВКонтакте»

Утром 14 декабря в Кемерове произошло ДТП на улице Автозаводской, после чего образовался серьезный транспортный затор. Об этом сообщили очевидцы.

Фото: Яндекс. Пробки

Авария произошла в районе «Щегловского базара». Столкнулись две легковушки, и одна из них перегородила часть дороги.

- Движение в обе стороны практически стоит. 8.50. - написал горожанин.

Согласно данным «Яндекс. Пробки», движение по улице Автозаводская значительно затруднено от улицы Базовая в сторону Кузнецкого проспекта и в обратном направлении.