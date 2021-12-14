В Кузбассе случилось очередное землетрясение. Фото:asgsr.ru.

В Кузбассе 14 декабря сейсмостанции зафиксировали землетрясение. Об этом сообщили в оперативной сводке Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Сейсмическую активность зафиксировали в 0.37, которая произошла в районе Междуреченска с координатами 53.78 широты и 88.25 долготы. Магнитуда сейсмического события составила 2.9, а в эпицентре интенсивность 3,2.

Напомним, что 12 декабря случилось землетрясение недалеко от поселка Малиновка. Также 13 декабря подземные толчки зафиксировали в районе от Междуреченска.