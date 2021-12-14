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Общество14 декабря 2021 3:59

Серебряный призер Олимпиады попросил кемеровчан помочь обустроить лыжню в Кузбасском парке

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Фото: Александр Бессмертных / Instagram

Фото: Александр Бессмертных / Instagram

Кузбасский лыжник, серебряный призер Олимпийских игр 2014 года Александр Бессмертных обратился к кемеровчанам с просьбой помочь обустроить лыжню в Кузбасском парке. Обращение опубликовано в Instagram спортсмена.

Он рассказал, что очень любит лыжные гонки и хочет, чтобы в каждом городе было как можно больше трасс. Бессмертных также отметил, что лыжные гонки - это самый массовый зимний вид спорта.

- Хочется обратиться с просьбой - начать сбор средств на приобретение снегохода, которым мы будет готовить трассу в замечательном Кузбасском парке для всех жителей Ленинского района, - сказал Александр Бессмертных.

По его словам, снегоход стоит примерно 380 000 рублей. Спортсмен пообещал каждый день публиковать суммы, собранные неравнодушными горожанами.