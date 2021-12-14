В Кузбассе за сутки выявили 352 новых случая коронавируса

Архив "КП" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки в Кузбассе зарегистрировано 352 случая заражения COVID-19, пять пациентов скончались. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Лидерам по числу новых заболевших стали Кемерово (68), Новокузнецк (44) и Междуреченск (38). По остальным территориям случаи распределились следующим образом: Белово - 21, Новокузнецкий МР - 17, Юрга - 16, Мыски - 14, Анжеро-Судженск, Ленинск-Кузнецкий - по 12, Березовский, Осинники - 10, Прокопьевск - по 10, Калтан, Топкинским МО, Яшкинский МО - по 8, Гурьевский МО, Юргинский МО, Яйский МО - по 7, Тисульский МО - 5, Полысаево, Тайга, Кемеровский МО - по 4, Мариинский МО, Промышленновский МО - по 3, Киселевск, Краснобродкий, Беловский МО, Ленинск-Кузнецкий МО - по 2, Ижморский МО, Прокопьевский МО, Тяжинский МО, Чебулинский МО - по 1.

За сутки от коронавируса умерли пять человек, они проживали в Новокузнецке, Кемерове, Полысаево и Тусульском районе. У всех пациентов развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне различных хронических заболеваний.

- 251 пациент выздоровел. Таким образом, в Кузбассе 71 658 человек вылечились от коронавируса, - сказано в сводке.

На данный момент в больницах находятся 6 157 человек с диагнозом COVID-19.