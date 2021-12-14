В Кузбассе предприятия привлекли к ответственности за «черный снег»

Фото: Прокуратура Кузбасса

В Киселевске после жалоб горожан в соцсетях на «черный снег» прокуратура провела проверку. Об этом сообщили в прокуратуре Кемеровской области.

Сотрудники Новокузнецкой межрайонной природоохранной прокуратуры привлекли к работе специалистов Роспотребнадзора, которые отобрали пробы воздуха и провели лабораторные исследования.

В итоге нарушения были выявлены в работе сразу нескольких предприятий. Так, МП КГО «Кристалл» осуществляло выбросы загрязняющих веществ без декларации о воздействии на окружающую среду. В деятельности ООО ЦОФ «Краснокаменская» было выявлено превышение нормативов предельно допустимых выбросов пыли каменного угля. Также специалисты обнаружили несоответствие качества атмосферного воздуха по взвешенным веществам на границе санитарно-защитной зоны котельной МП «Исток». Во всех случаях прокурор возбудил дела об административных правонарушениях. Руководителям предприятий внесены представления об устранении нарушений закона.

Кроме того, двум предприятиям - АО «Поляны» и АО «Луговое» - прокурор объявил предостережения о недопустимости нарушения закона.