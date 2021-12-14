В Кузбассе начальник одного из лесничеств попал под суд за помощь «черному лесорубу». Фото: Людмила Баркова.

В Кузбассе 39-летний начальник территориального отдела одного из лесничества стал фигурантом уголовного дела. Следком по Кемеровской области сообщает, что мужчина обвиняется по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий».

Так в ноябре 2020 года начальник лесничества разрешил знакомому незаконно вырубить деревья, а также расчистить просеку к выбранному участку. В результате было вырублено 200 деревьев породы береза и осина, лесному фонду причинен ущерб на сумму порядка 2,9 миллионов рублей.

Сотрудники территориального отдела полиции выявили преступную деятельность. Начальник лесничества отказался сотрудничать со следствием и свою вину не признал. В настоящее время уголовное дело рассматривается в суде.