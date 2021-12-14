Очевидцы сообщили о пожаре в кемеровском ТЦ

Кемеровчане сообщили о пожаре в ТЦ «Маяк», расположенном на проспекте Химиков. В соцсетях были опубликованы фотографии с места ЧП.
- «Маяк», Химиков, 41. Приставы закрыли из-за нарушений пожарной безопасности, - сообщил очевидец.
Фото: Инцидент Кузбасс / ВКонтакте
На кадрах виден поднимающийся вверх черным дым. На место прибыли пожарные.
В МЧС Кузбасса подтвердили, что сигнал в службу поступал. На место прибыли подразделения пожарной охраны и провели боевую разведку, однако сообщение о возгорании не подтвердилось.
- Очага возгорания в здании не обнаружено, - сообщили «Комсомолке» в ведомстве.