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Происшествия14 декабря 2021 6:37

Очевидцы сообщили о пожаре в кемеровском ТЦ

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Кемеровчане сообщили о пожаре в ТЦ «Маяк», расположенном на проспекте Химиков. В соцсетях были опубликованы фотографии с места ЧП.

- «Маяк», Химиков, 41. Приставы закрыли из-за нарушений пожарной безопасности, - сообщил очевидец.

Фото: Инцидент Кузбасс / ВКонтакте

Фото: Инцидент Кузбасс / ВКонтакте

На кадрах виден поднимающийся вверх черным дым. На место прибыли пожарные.

В МЧС Кузбасса подтвердили, что сигнал в службу поступал. На место прибыли подразделения пожарной охраны и провели боевую разведку, однако сообщение о возгорании не подтвердилось.

- Очага возгорания в здании не обнаружено, - сообщили «Комсомолке» в ведомстве.