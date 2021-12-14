Четырехлетний кемеровчанин застрял в утюге

В Заводском районе Кемерова произошел курьезный случай с четырехлетним мальчуганом: ребенок застрял в утюге. Как сообщили в пресс-службе администрации Кемерова, малыш залез пальчиком в отверстие для налива воды, которое мама оставила открытым, когда отлучилась за водой и не смог его вытащить.

Палец сел так плотно в отверстие, что и мама, подоспевшая на помощь, не смогла вытащить его из утюга. Пришлось женщине вызывать спасателей.

Врач экипажа Кемеровской службы спасения обезболил палец, после чего его с помощью жидкого мыла извлекли из отверстия утюга. Другая медицинская помощь ребенку не понадобилась.