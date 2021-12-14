В Кузбассе после взрыва на шахте «Листвяжная» назначили нового директора. Фото: Светличный Вячеслав.

В Кузбассе директором шахты «Листвяжная», где 25 ноября случилась авария и погиб 51 человек, назначили Андрея Хмелинского. Еще в конце ноября его представили, как исполняющим обязанности директора шахты.

Отмечено, что в угольной отрасли Хмелинский имеет 30-летний опыт работы. Также он занимал руководящие должности в компании «СДС-уголь», в состав которой входит шахта «Листвяжная».

Напомним, что в день аварии на шахте«Листвяжная» задержали предыдущего директора Сергея Махракова, его первого заместителя и начальника участка.