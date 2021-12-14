В Кемерове поймали двух братьев-рецидивистов, жертвой которых стала 24-летняя девушка

Архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кемерове задержали двух братьев-рецидивистов, которые похитили мобильный телефон у девушки в Рудничном районе. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Пострадавшая - 24-летняя горожанка - опубликовала в интернете объявление о продаже телефона. Вскоре ей позвонил мужчина и сообщил о желании купить гаджет. Правда, на встречу он приехал не один, а со своим братом. Девушка села в машину к покупателям и дала им осмотреть телефон и проверить документы к нему. После этого мужчина сообщил, что перевел деньги и показал кемеровчанке электронный чек. Однако девушке оплата так и не поступила, и она потребовала вернуть телефон. Вместо этого мужчины вытолкали ее из машины и уехали.

Полицейские задержали похитителей. Ими оказались два брата - 19 и 28 лет, оба они ранее уже были судимы. Кроме того, выяснилось, что один из братьев причастен к другому преступлению, совершенному по похожей схеме. Общая сумма ущерба составила около 36 000 рублей.

Следователи возбудили в отношении братьев уголовное дело по статье «Грабеж». А младший брат также стал фигурантом уголовного дела мошенничестве.