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Общество14 декабря 2021 9:50

Власти рассказали жителям Кузбасса, почему дорожают продукты

Жителей региона интересуют причины роста
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Власти Кузбасса рассказали жителям, почему дорожают продукты.

Власти Кузбасса рассказали жителям, почему дорожают продукты.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Кузбасса возмущены тем, что изо дня в день цены на продукты продолжают расти. В соцсетях губернатора появляются соответствующие вопросы. Кузбассовцев интересуют причины роста.

- Вы когда-нибудь разберетесь с растущими ценами на питание? - сообщил один из жителей региона.

В министерстве промышленности и торговли Кузбасса ответили, что торговля отнесена к сфере частного бизнеса. В условиях рыночной экономики торговая сеть самостоятельно формирует цену на товар.

- На розничные цены основное влияние оказывают: себестоимость товара, затраты на его доставку, соотношения спроса к объему предложения продукта на рынке, уникальность предложения, НДС, покупательская способность и так далее, - отметили в министерстве промышленности и торговли Кузбасса.