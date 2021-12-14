Власти рассказали жителям Кузбасса, почему дорожают продукты

Власти Кузбасса рассказали жителям, почему дорожают продукты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Кузбасса возмущены тем, что изо дня в день цены на продукты продолжают расти. В соцсетях губернатора появляются соответствующие вопросы. Кузбассовцев интересуют причины роста.

- Вы когда-нибудь разберетесь с растущими ценами на питание? - сообщил один из жителей региона.

В министерстве промышленности и торговли Кузбасса ответили, что торговля отнесена к сфере частного бизнеса. В условиях рыночной экономики торговая сеть самостоятельно формирует цену на товар.

- На розничные цены основное влияние оказывают: себестоимость товара, затраты на его доставку, соотношения спроса к объему предложения продукта на рынке, уникальность предложения, НДС, покупательская способность и так далее, - отметили в министерстве промышленности и торговли Кузбасса.