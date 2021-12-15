Александр Бастрыкин встретился с родственниками погибших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе

Фото: СК России

Председатель СК России Александр Бастрыкин встретился в Кузбассе с родственниками погибших и пострадавшими на шахте «Листвяжная». Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Руководитель следственной группы рассказал собравшимся о том, как идет расследование, какие проводятся экспертизы, а также о направлениях предварительного следствия. Александр Бастрыкин, в свою очередь, заявил о необходимости установить роль собственников шахты в произошедшей трагедии. Он также отметил, что следствие восстановит всю цепочку событий и причины, которые привели к гибели людей.

Выслушав родственников, председатель СК России скорректировал план расследования, а также поручил как можно скорее завершить все судебно-медицинские экспертизы.

- Люди хотят знать причину смерти их близких. Поэтому необходимо в кратчайшие сроки завершить производство судебно-медицинских экспертиз и ознакомить их с результатами, - приводит слова Бастрыкина пресс-служба ведомства.

Он пообещал, что со стороны СК России родственникам погибших будет оказана любая необходимая помощь, в том числе социального характера.