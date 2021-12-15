Минстрой показал строительство спорткомплекса «Кузбасс-Арена» с высоты птичьего полета

Фото: Минстрой Кузбасса

Министерство строительства Кузбасса показало с высоты строительство многофункционального спортивного комплекса «Кузбасс-Арена». Снимки выложены в Instagram.

Это будет грандиозное сооружение общей площадью 51 107 м2. Профиль спорткомплекса волейбольный, но в здании также будут 50-метровый бассейн, спортивные и тренажерные залы, площадка для занятий скалолазанием.

- В общей сложности будут созданы площадки для 24 видов спорта, - рассказали в Минстрое.

Сейчас объект готов на 50% (работы ведутся полностью за счет средств регионального бюджета). Строительство комплекса планируют завершить в 2022 году. К этому моменту благоустроят близлежащую территорию: между ледовым дворцом «Кузбасс» и «Кузбасс-Ареной» расположится Площадь спортивной доблести с выходом на будущую набережную Томи. К слову, два самих спортобъекта соединят теплым переходом.

Фото: Минстрой Кузбасса

Сразу же после открытия в «Кузбасс-Арене» пройдут игры группы В чемпионата мира по волейболу.