В Кемерове загорелся лакокрасочный цех на улице Терешковой

В Кемерое утром 15 декабря загорелся цех на улице Терешковой. В соцсетях были опубликованы кадры с места пожара.

Фото: Инцидент Кузбасс / «ВКонтакте»

- Кемерово. Терешковой, 45. Горит цех на Машиностроительном заводе, - написал автор фото.

На снимках видно, как полыхает огромная постройка.

В МЧС Кузбасса корреспонденту «Комсомолки» рассказали, что сигнал о возгорании в лакокрасочном цехе поступил в службу 8.38. Персонал самостоятельно эвакуировался из здания. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают 11 отделений МЧС.

- Открытое горение ликвидировано, - рассказали в МЧС Кузбасса.

Площадь пожара уточняется.