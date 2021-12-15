Новокузнецк стал лидером среди городов России по снижению выбросов в атмосферу в 2021 году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 12 городах России, которые участвовали в федеральном проекте «Чистый воздух» совокупный объем выбросов в атмосферный воздух снижен более чем на 5% в 2021 году. В планах на текущий год было снижение выбросов на 4%, при этом лидером среди участников назван Новокузнецк - снижения выбросов составили более 25%.

Также вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством отметила, что Челябинск занял второе место, а Магнитогорск оказался на третьем.

Кроме того, Виктории Абрамченко добавила, что меньше чем на 1% снизились выбросы в Омске, Магнитогорске, Красноярске и Братске.