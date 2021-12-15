Названы территории Кузбасса, где выявили 350 новых случаев коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 350 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Новокузнецке - 70. В Кемерове - 68. В Междуреченске - 32. В Белове - 27. В Юрге - 18. По 14 - в Анжеро-Судженске, Мысках. Десять - в Кемеровском МО. По девять - в Березовском, Ленинске-Кузнецком, Гурьевском МО, Топкинском МО. Восемь - в Осинниках. Семь - в Прокопьевске. Шесть - в Беловском МО. Пять - в Калтане. По четыре - в Ленинск-Кузнецком МО, Тисульском МО, Юргинском МО, Яйском МО, Яшкинском МО. Три - в Новокузнецком МР. По два - в Краснобродском, Полысаеве, Тайге, Ижморском МО, Мариинском МО, Чебулинском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 79 795 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 71 913 выздоровели, 1 636 скончались, 11 922 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.