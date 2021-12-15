РСХБ: применение цифровых финансовых активов в АПК может быть экономически эффективно в перспективе 5 лет

Финансирование цепочки поставок от мелких товаропроизводителей крупным переработчикам пищевой продукции или обратные им системы могут стать успешными областями применения в России цифровых финансовых активов (ЦФА) в перспективе ближайших 5 лет. При этом такие проекты могут инициироваться не только благодаря росту экономической эффективности, но и благодаря инициативам в области ESG или маркировки продукции. Об этом рассказал руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов.

По мнению спикера РСХБ, уже сейчас, учитывая международный опыт, в России можно определить перспективные области для применения цифровых активов в агропромышленном комплексе и лесном хозяйстве.

Также спикер выделил в качестве перспективных областей применения цифровых активов финансирование цепочки поставок от мелких товаропроизводителей крупным переработчикам пищевой продукции или обратные им системы. Отдельным направлением могут стать активы, включающие системы сертификации сельскохозяйственной продукции.

- Применение технологии цифровых активов в этих областях позволит снизить затраты на всех стадиях производства и переработки сельскохозяйственной продукции, расширить круг инвесторов в АПК. При этом чтобы эти возможности были воплощены на российском рынке, важно, чтобы в регулировании был найден правильный баланс между выгодами и рисками, - отметил Тарасов.

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