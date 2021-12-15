В Кузбассе ослабили меры по противодействию COVID-19 из-за сельскохозяйственных ярмарок

В Кузбассе 24 декабря разрешили провести предновогодние сельскохозяйственные ярмарки, для этого были внесены изменения в действующие меры по противодействию COVID-19. Об этом сообщил телеграм-канал «Кузбасс. Официально».

Ярмарки пройдут на открытом воздухе в семи городах: Анжеро-Судженске, Белове, Кемерове, Киселевске, Междуреченске, Новокузнецке и Прокопьевске.

Отмечается, что единовременно на ярмарках должны находиться не более 1000 человек. Кроме того, должны соблюдаться все противоэпидемические требования.

Кузбассовцам, которые не вакцинировались полностью и не переболели коронавирусом, рекомендовали воздержаться от посещения ярмарок.

Места проведения ярмарок пока не сообщаются, их определят органы местного самоуправления.