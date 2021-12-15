В Кемерове запустят два кольцевых автобусных маршрута. Фото: Администрация города Кемерово.

В Кемерове с 20 декабря запустят два кольцевых автобусных маршрута до новых объектов на Притомском проспекте. Об этом сообщает горадминистрация.

Автобусы № 90 и № 90А обеспечат транспортную доступность до новых объектов на проспекте Притомский, а именно до ледового дворца «Кузбасс» и Московской площади, а также до строящейся «Кузбасс-Арены». Отмечено, что на каждом маршруте будут работать по два автобуса, интервал движения составит 15 минут. Запуск рейсов запланирован с 20 декабря.

Схемы движения:

№90 - д.п. «Центральный», проспект Ленина, улица Соборная, проспект Притомский, улица Волгоградская, проспект Ленина, д.п. «Центральный»;

№90а - д. п. «Центральный», проспект Ленина, улица Волгоградская, проспект Притомский, улица Соборная, проспект Ленина, д.п. «Центральный».