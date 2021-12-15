Технический директор "СДС-Угля", задержанный из-за аварии на шахте "Листвяжная", арестован до конца января

В Центральном районном суде Кемерова избрана мера пресечения второму из четверки задержанных 15 декабря в рамках расследования уголовного дела по факту аварии на шахте "Листвяжная", унесшей 25 ноября 2021 года жизнь 51 человека. Им стал Антон Якутов - технический директор компании "СДС - уголь", в состав которой входит ООО «Шахта «Листвяжная». Он обвиняется в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, которое повлекло гибель многих людей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратцры Кемеровской области, суд удовлетворил ходатайство следователя, которое поддержал и прокурор, и в качестве меры пресечения назначил Антону Якутову арест на срок до 25 января 2022 года, то есть на один месяц и 11 дней.

Напомним, ранее Центральный районный суд Кемерова избрал меру пресечения главному инженеру ООО «Шахта «Листвяжная» Анатолию Лобанову, который обвиняется по той же статье. Его также отправили под стражу до 25 января 2022 года.