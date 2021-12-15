Фото: ХК "СДС"

Кузбасского миллиардера - собственника шахты «Листвяжная» отправили в СИЗО

Центральный районный суд Кемерова избрал меру пресечения президенту АО Холдинговая компания «СДС» Михаилу Федяеву по уголовному делу об аварии на шахте «Листвяжной». Он - единственный из всей четверки задержанных 15 декабря, кто обвиняется по достаточно редкой статье УК РФ «Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия».

В судебном заседании прокурор поддержал ходатайство следователя о назначении меры пресечения в виде содержания под стражей. И судья его удовлетворил, отправив Михаила Федяева под арест. Ближайшие два месяца - до 14 февраля 2025 года миллиардеру из списка Forbes предстоит провести в следственном изоляторе.

Напомним, Михаил Федяев был задержан после прилета главы СК России Александра Бастрыкина в Кузбасс. В этот же день были задержаны генеральный директор АО ХК «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев, технический директор общества Антон Якутов и главный инженер ООО «Шахта «Листвяжная» Анатолий Лобанов. Всего в качестве подозреваемых по делу проходит девять человек: пятеро (директор шахты, его первый зам, начальник участка, где произошел взрыв, и два инспектора Ростехнадзора) были задержаны на следующий день после аварии.

Ранее на встрече с президентом Владимиром Путиным Михаил Федяев и Геннадий Алексеев заявили, что готовы понести ответственность за случившееся.