В Шерегеше ночью сгорел ресторан

Фото: ШЕРЕГЕШ - горнолыжный курорт / "ВКонтакте"

Минувшей ночью в Шерегеше произошел крупный пожар. Очевидцы выложили в соцсети фото с места ЧП.

- Сегодня ночью сгорел ресторан «Монтана», Сектор Е. Причины выясняются, подъёмник Сектора Е сегодня не работает, - написал один из местных жителей.

Он также отметил, что инфраструктура канатной дороги в результате пожара, по предварительным данным, не пострадала.

В оперативной сводке МЧС Кузбасса сообщается, что сигнал о возгорании в здании поступил в 01:56. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения. Огонь удалось потушить только спустя два часа - в 03:50. К работе привлекались 10 человек и 3 единицы техники.

Сейчас выясняется причина случившегося.