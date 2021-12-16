Съемочная группа телеканала «Россия-1» расскажет о самых интересных местах Кузбасса

Съемочная группа программы «По секрету всему свету» телеканала «Россия-1» снимает серию сюжетов о Кузбассе. Об этом рассказали в региональном Министерстве туризма и молодежной политики.

Фото: Министерство туризма и молодежной политики

Пока не ясно, какие кузбасские места и достопримечательности будут показаны по ТВ - команда проекта держит локации в секрете до выхода программ в эфир. Однако известно, что ведущим двух выпусков о регионе станет танцор и шоумен Евгений Папунаишвили. В соцсетях появились его снимки на фоне огромного «Белаза» на угольном разрезе и фото, сделанные на «Красной горке».

Фото: Министерство туризма и молодежной политики

В Министерстве туризма и молодежной политики подчеркнули, что передачи о Кузбассе будут показаны до конца зимы и зрители еще успеют повторить маршрут, по которому проедут телевизионщики.