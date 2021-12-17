В Кемерове планируют отремонтировать школу № 10

Фото: пресс-служба администрации Кемерова

В 2022 году городские власти планируют модернизировать здание школы № 10 в рамках региональной программы «Моя новая школа». Об этом сообщил мэр Кемерова Илья Середюк во время ежегодного отчета об итогах работы перед депутатами Кемеровского городского совета народных депутатов.

Глава города рассказал, что в Кемерове растет число школьников (в этом учебном году за парты сели 65,5 тысячи учащихся), развиваются новые микрорайоны, поэтому важно строить дополнительные образовательные учреждения.

За последние три года было построено и модернизировано пять школ, капитально отремонтированы школы № 7, №60 и 21-я гимназия, открыт второй корпус школы № 85 в Лесной Поляне, блок начальной школы лицея № 89 в Рудничном районе. Аналогичные проекты готовятся на корпуса в школах № 90 и № 99, отметил Илья Середюк.

Кроме того, в городе продолжается строительство двух новых школ. Они появятся в микрорайонах 7Б и 15А Центрального района.