В некоторых Кузбасских автобусах по ошибке берут двойную плату за проезд

Фото: администрация города Кемерово

В одном из популярных пабликов соцсети «ВКонтакте» появился пост с возмущениями в сторону работников транспорта.

Жительница Кемерова пожаловалась на то, что с нее взяли двойную плату за проезд в автобусе № 179э Кемерово-Кедровка. Так получилось из-за того, что сначала кемеровчанка оплатила проезд картой с помощью валидатора, а после этого к ней подошла контролер и потребовала билет. Однако валидаторы не выдают билетов.

- Я сказала что оплатила, на что она начала проверять по моей карте, и якобы ее аппарат показал что оплата не прошла, я оплачиваю еще раз у кондуктора, - возмущается автор. - Через минут пять мне приходит две смс об оплате проезда. Я начинаю разговаривать с кондуктором, потом с контроллером, на что она ответила, что это не ее проблемы! А если бы это были мои последние деньги на карте? Я от бабушки пешком пошла до Кемерово! В -15!

В комментариях люди поделились: они тоже сталкивались с подобной проблемой. Также прозвучал совет позвонить в УЕЗТУ и пожаловаться на проблему туда - возможно, так можно будет вернуть деньги. Телефон справочной УЕЗТУ: 8-(384-2)-57-46-57.