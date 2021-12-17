Для родственников погибших на шахте «Листвяжная» разработали спецпрограмму медицинского сопровождения

Для родственников горняков, погибших на шахте «Листвяжная» - родителей, жен и детей - в Кузбассе разработали специальную программу медицинского сопровождения. Об этом сообщила пресс-служба АПК.

Семьям погибших выдадут именные пластиковые карты, привязанные к Кузбасской областной больницы им. С. В. Беляева. Владельцы этих карт смогут вне очереди получить любую помощью в медучреждении: от консультации специалиста до комплексного лечения, включая операции. Руководство клиники и профильные заместители главного врача будут лично контролировать лечение обладателей данных карт.

Отмечается, что лечение будет бесплатным. В случае потери, карта будет восстановлена.

- Если в нашей больнице нет необходимой услуги, предоставим сопровождение в любое другое медучреждение региона, - сообщил главный врач Кузбасской областной клинической больницы им. С. В. Беляева Михаил Ликстанов.

Кроме того, пострадавшие при аварии на шахте получат бесплатные путевки в санаторий «Инской» в Беловском округе. Там горноспасатели и шахтеры смогут пройти курс физиолечения, массаж, ингаляции. С ними будут работать психологи и специалист-профпатолог. Также в санатории в течение года смогут пройти курс и родственники погибших на «Листвяжной».