В Белово сгорел дом на улице Дружбы

Пожар в небольшом деревянном доме начался около 19 часов 16 декабря. Заметившие огонь соседи поспешили вызвать пожарных ФПС-3. Огнеборцам потребовалось две автоцистерны, чтобы затушить возгорание.

Поначалу была неясна

судьба пожилого мужчины, живущего в доме. Впрочем, скоро он пришел на пожар с санками: путешествовал по делам.

- Кедр, кедр у меня хотели забрать, вот и подожгли. Что? Нет, я вообще не пью! - отвечал он полицейским проводившим опрос.

В доме на улице Дружбы погорелец проживал одиноко. И нелегально: формально дом был брошенным. Ранее мужчина предпочитал жить в шалаше, но с холодами нашел оставленное жилье и обосновался там.

Сгоревший дом не был подключен к электросетям, поэтому первоначальная версия пожара - проблема с печным отоплением.