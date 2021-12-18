Навсегда уехавших из Кузбасса больше, чем прибывших

Уехавших из Кузбасса больше 53 тысяч. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кемеровостат сравнил количество прибывших в Кузбасс людей за период с января по октябрь 2020 года и за тот же период 2021 года.

Согласно статистике, за 10 месяцев нынешнего года в регион прибыло 50 557 человек. А навсегда покинули Кузбасса за то же время 53 617 человек. В прошлом году показатели прибывших и уехавших были такие: 51 413 и 53 629 соответственно. То есть всего за два года в Кузбасс приехали 101 970 человек, а уехали 107 246.

При этом, миграционная убыль в этом году составила -1,4, а в прошлом -1.