В Кузбассе открываются катки и проходят скидочные акции

Фото: АПК

В области полным ходом идет подготовка к Новому году. Так, в Кемерове залили каток на стадионе «Химик» с цветным льдом. В Новокузнецком районе будет работать 14 катков - сейчас готовы уже 10. Еще два - в Березовском, на территории центра «Атлант» и в поселке шахты «Березовская» на территории ДК «Шахтеров». В Юрге - шесть катков и столько же лыжных трасс. В Тяжинском МО - 16 лыжных трасс и два катка: в пгт. Тяжинский в спорткомплексе «Юность» и в пгт. Итатский на базе Итатской средней школы.

В Белове на главной площади сделают портет А. С. Пушкина - это будет ледовый книжный разворот. Плюс к этому, создадут героев русских детских сказок: Бабу Ягу в ступе и сказочных зверят. В Прокопьевске в центре города появится Тигр - символ 2022 года. В Ленинске-Кузнецком готовят ледовый городок по мотивам сказки «Щелкунчик и Мышиный король», ледяной трон и еще один каток.

Также по выходным пройдут акции «Все на каток!» и «Все на лыжи!». В период их проведения прокат инвентаря - с 50% скидкой.