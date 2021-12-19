Новые случаи коронавируса выявили в 30 территориях Кузбасса

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 349 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб области.

Заболевшие выявлены в 30 территориях региона: Новокузнецк – 68, Кемерово – 67, Междуреченск – 31, Юрга – 18, Белово – 18, Киселевск – 16, Новокузнецкий МР – 15, Ленинск-Кузнецкий – 14, Прокопьевск – 12, Анжеро-Судженск – 8, Мыски – 8, Кемеровский МО – 7, Калтан – 6, Осинники – 6, Гурьевский МО – 6, Мариинский МО – 6, Тяжинский МО – 6, Березовский – 5, Промышленновский МО – 5, Тисульский МО – 5, Полысаево – 3, Ижморский МО – 3, Топкинский МО – 3, Яйский МО – 3, Тайга – 2, Беловский МО – 2, Крапивинский МО – 2, Прокопьевский МО – 2, Краснобродский – 1, Юргинский МО – 1.

Всего численность больных коронавирусом и получающих лечение на 19 декабря составляет 6600 человек. Всего с начала пандемии официально зарегистрировано

81 202 случая заболевания ковидом.

Пять пациентов за минувшие сутки скончались. Все женщины. Три из них – 1937, 1956 и 1957 года рождения – из Новокузнецка, еще одна - 1932 года рождения – из Кемерова и пятая - 1959 года рожления – проживала в Прокопьевске.

266 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 72946 человек вылечились от коронавируса.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 11030 человек.