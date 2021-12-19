В Кузбассе поймали псевдосоцработницу, которая похитила у пенсионерки 90 тысяч рублей

Архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новокузнецке полицейские задержали псевдосоцработницу, которая украла у 86-летней пенсионерки 90 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Пожилая женщина хранила свои сбережения под подушкой, однако в какой-то момент обнаружила, что деньги пропали. Пенсионерка припомнила, что накануне к ней приходила незнакомка, представившаяся соцработницей. Женщина рассказывала о надбавке к пенсии, а также о полагающемся бесплатном ремонте квартиры. При этом «осцработница» осмотрела жилище. Новокузнечанка обратилась в полицию.

Полицейские нашли псевдосоцработницу. Ею оказалась 48-летняя жительница Томска, которая ранее уже попадала в поле зрение правоохранительных органов из-за хранения наркотиков. Женщина призналась в преступлении и сообщила, что украденные деньги потратила.

В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Томичке грозит до пяти лет лишения свободы.