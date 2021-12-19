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Общество19 декабря 2021 10:29

Жители Кузбасса вынуждены рисковать жизнью из-за больших сугробов

Об это горожане сообщили в соцсетях
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Жители Кузбасса вынуждены рисковать жизнью из-за больших сугробов. Фото: instagram/prokopievsk_ru.

Жители Кузбасса вынуждены рисковать жизнью из-за больших сугробов. Фото: instagram/prokopievsk_ru.

В Прокопьевске жители рассказали, что часть тротуара завалена снегом на проспекте Шахтеров. Из-за этого горожане вынуждены выходить на проезжую часть. Об этом прокопчане рассказали в соцсетях.

- Школьники младших классов лезут по сугробам, так как бояться выйти на дорогу, - отметил автор публикации.

В комментариях пользователи подтвердили, что в городе не чистят тротуары и не убирают снег с обочин дорог.