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Происшествия20 декабря 2021 1:47

Председатель СК России поручил доложить о происшествии в шахте имени Рубана в Кузбассе

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль ход и результаты проведения проверки по факту ЧП на шахте имени Рубана. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Кемеровской области Александру Безукладникову доложить о ситуации на шахте.

Напомним, что вечером 19 декабря в шахте имени Рубана в Ленинске-Кузнецком произошло нагревание пласта, при этом пожара не было. На момент происшествия в шахте находилось 128 горняков. Они выведены на поверхность. Пострадавших нет.