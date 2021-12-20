Tele2 предлагает клиентам безлимитный интернет на борту самолетов

Мобильный оператор Tele2 запустил новую опцию «Безлимитный интернет в облаках»

Пассажиры авиалайнеров теперь имеют возможность всегда оставаться на связи и проводить время с пользой даже во время длительных перелетов. Мобильный оператор Tele2 запустил новую опцию «Безлимитный интернет в облаках».

Компания предлагает клиентам безлимитный интернет на борту воздушных судов. Услуга предоставляется в самолетах, где доступна мобильная сеть партнеров оператора: это AeroMobile и SITAONAIR.

Чтобы получить доступ к сети, после набора высоты и разрешения экипажа нужно выключить на смартфоне авиарежим. Регистрация произойдет автоматически, либо нужно будет выполнить поиск сети вручную. После регистрации абонент получит SMS и сможет подключить услугу.

Безлимитный интернет будет доступен путешественникам 24 часа. Стоимость услуги – 900 рублей. Первые 200 Мб предоставляются клиенту на максимальной скорости, далее – на скорости до 64 кбит/с, достаточной для комфортного общения в мессенджерах и соцсетях. Услуга доступна на всех тарифах Tele2.

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