Россельхозбанк наградил лучшие экологические проекты

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Россельхозбанк выступил спонсором Национальной экологической премии «Чистый воздух» и вручил награду победителю в номинации «Экопредприятие».

За победу боролись 20 компаний, которые благодаря модернизации добились наибольшего снижения вредных выбросов в атмосферу. Первое место было присуждено ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», которому с 2017 года удалось снизить комплексный индекс загрязнения атмосферы в 2,5 раза.

Второе место присуждено АО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат». Программы технического перевооружения компании - строительство новой выпарной станции, угольного котла, реконструкция шлакозолоотвала - направлены на снижение негативного воздействия на окружающую среду и рациональное природопользование.

Третье место заняло ОАО Сыктывкар Тиссью Груп город Сыктывкар, которое занимается строительством, модернизацией очистных сооружений. Компания установила биореактор MBBR с плавающей загрузкой и внедрила собственную мини-ТЭЦ и двухходовую схему вентиляции.

По словам заместителя председателя правления Россельхозбанка Анны Кузнецовой, поддержка экологических проектов - это важная составляющая ESG стратегии банка.

Партнерский материал.

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