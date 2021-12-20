В Кузбассе поднимают плату за ЖКУ

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА (архив)

Об это сегодня, 20 декабря, сообщается в электронном бюллетене правительства региона. Новые расценки начнут применяться со второго полугодия 2022 года.

В соответствии с этим постановлением, больше всего подорожают жилищно-коммунальные услуги в Прокопьевске – на 13,1%. Для беловчан ЖКУ вырастут на 12,4%, а для кемеровчан – на 12,3%.

Относительно повезло жителям южной столицы Кузбасса, где повышение в целом составит 7,5%.

Во всех других муниципальных образованиях региона плата за ЖКУ не превысит 5,3%.

Напомним, что повышение цен в этой сфере со второго полугодия традиционно вводится не только в Кузбассе, но и во всех регионах России.