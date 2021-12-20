Житель Кузбасса отсудил 400 тысяч за травму груди

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н попал в дорожно-транспортное происшествие в Новокузнецке, столкнувшись с автомобилем, водитель которого нарушил правила дорожного движения.

Как сообщило Управление федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области – Кузбассу, виновник ДТП добровольно не захотел компенсировать запрошенную потерпевшим, сумму морального вреда. В 400 тысяч рублей он оценил причинение своему здоровью вреда средней тяжести. Суд увстал на сторону истца. Приставами было вынесено постановление об обращении взыскания долга на средства должника в банке и на его зарплату. Также ответчику было запрещено производить регистрационные действия с имеющимися транспортными средствами. В результате пострадавший получил запрошенную компенсацию в полном объеме.