Рецедивист из Кузбасса избил до смерти бывшую подругу

Фото: СУ СКР по Кемеровской области - Кузбассу

26-летний ранее судимый житель Кемерова, находясь под воздействием горячительных напитков, захотел вернуть бывшую 23-летнюю сожительницу, которая ранее переехала к сестре. Ночью на такси он приехал по известному ему адресу, сломал дверь, ведущую в дом, избил женщину и потребовал, чтобы она вернулась к нему. Дома он вновь нанес подруге несколько ударов по голове, после чего та не могла несколько дней встать с дивана. В конце концов сожитель соизволил вызвать скор ую помощь, но госпитализация пострадавшей уже не помогла, она скончалась.

Как уточнили в следственном управлении СКР по Кемеровской области - Кузбассу, узнав, что женщина умерла, обвиняемый поначалу скрылся, но затем сам явился в полицию с повинной. Вину свою он признал и со следствием сотрудничал.

В итоге суд назначил ему двенадцать лет лишения свободы по части 4 статьи 111 УК РФ. Отбывать срок преступник будет в колонии строгого режима.