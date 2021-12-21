В Кузбассе уменьшилось количество госпитализаций в стационары с коронавирусом

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В Кузбассе ситуация с коронавирусом стабилизируется. Об этом на аппаратном совещании сообщил заместитель председателя правительства Кузбасса Алексей Цигельник.

По его словам, поликлиники работают стабильно, уменьшилось число вызовов скорой помощи и госпитализаций в стационары с коронавирусом и пневмониями. Сейчас для больных с COVID-19 развернуто 3147 коек, из них занято 2542.

По словам Цигельника, ситуация развивается в соответствии с прогнозами медиков. При этом многое на данный момент зависит от вакцинации.

- Есть четкое понимание, что продолжающаяся пандемия — это пандемия непривитых. Причем чем старше человек, тем меньше собственная защита, — отметил Алексей Цигельник.

Всего в регионе прививку от коронавируса поставили 1 081 984 человека – это 65,5% от подлежащих вакцинации.