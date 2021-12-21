В Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 2,0

Вечером 20 декабря сейсмостанции зафиксировали подземные толчки в Кузбассе. Соответствующее сообщение появилось в оперативной сводке Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Фото: сайт asgsr.ru

Землетрясение было зарегистрировано в 20:03 по местному времени в точке с координатами 54.65 широты и 86.41 долготы. Это в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе. Магнитуда землетрясения составила 2,0 балла, интенсивность толчков в эпицентре была 1,9.

Тип сейсмособытия обозначен как earthquake - «землетрясение».