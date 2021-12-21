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Происшествия21 декабря 2021 1:42

В Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 2,0

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Вечером 20 декабря сейсмостанции зафиксировали подземные толчки в Кузбассе. Соответствующее сообщение появилось в оперативной сводке Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Фото: сайт asgsr.ru

Фото: сайт asgsr.ru

Землетрясение было зарегистрировано в 20:03 по местному времени в точке с координатами 54.65 широты и 86.41 долготы. Это в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе. Магнитуда землетрясения составила 2,0 балла, интенсивность толчков в эпицентре была 1,9.

Тип сейсмособытия обозначен как earthquake - «землетрясение».